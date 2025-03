Estrelas em campo e 4,6 milhões de prémio. Portugal recebe novo torneio de futebol feminino

Com o lançamento do torneio de futebol feminino World Sevens Football (W7F), um novo capítulo está prestes a ser escrito em solo português. O W7F contará com a presença de estrelas mundiais em campo e o prémio será de cinco milhões de dólares (4,6 milhões euros, à taxa de conversão atual).

O novo torneio, de futebol de sete, acontecerá entre 21 e 23 de maio, no Estoril, dois dias antes do Estádio de Alvalade, em Lisboa, receber a final da Liga dos Campeões feminina. Será composto por oito clubes profissionais, ainda não confirmados.

Contará, ainda, com o apoio de Jennifer Mackesy, cofundadora da prova e proprietária minoritária do NJ/NY Gotham FC da Liga norte-americana (NWSL). Os organizadores afirmam que estão a ser planeados futuros torneios a realizar em cidades “de Estados Unidos, México, Ásia, Europa e mais além”.

Os jogos terão 30 minutos, num campo com metade do tamanho de um relvado de futebol de 11. “Este formato rápido, técnico e dinâmico foi concebido para maximizar a ação, o envolvimento e o entretenimento dos adeptos”, lê-se num comunicado de imprensa. O prémio, de 4,6 milhões de euros, é descrito como “um novo padrão no futebol feminino, proporcionando recompensas para jogadoras e clubes”.

Ainda não foi confirmada a forma como o prémio monetário será distribuído entre as oito equipas, mas os vencedores poderão ganhar mais do que na Liga dos Campeões.

Bem-estar das jogadoras e "streaming"

Está a ser desenvolvido um conselho consultivo de jogadoras que, segundo o W7F, “desempenhará um papel fundamental na definição dos cuidados e do bem-estar das jogadoras, da estratégia de competição e do impacto positivo a longo prazo nas jogadoras e nos clubes”. A líder será a internacional norte-americana Tobin Heath, duas vezes campeã do mundo.

O W7F estabeleceu, ainda, uma parceria de transmissão com a plataforma de "streaming" DAZN, detentora dos direitos da Liga dos Campeões, para a transmissão de todos os jogos a nível mundial.