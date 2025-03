Gil Vicente assina parceria estratégica com o Brentford

O Gil Vicente anunciou, esta quinta-feira, a assinatura de uma parceria estratégica com o Brentford, da Premier League, sem investimento ou participação financeira, para "promover a troca de conhecimento e impulsionar o desenvolvimento" dos clubes e seus atletas.

Em comunicado, o clube minhoto revela que, "como primeiro marco desta parceria", a equipa e o staff do Gil Vicente viajaram até Inglaterra, para conhecerem as infraestruturas, o staff e acultura do Brentford. A equipa de César Peixoto fará um jogo-treino com o Brentford, antes de regressar a Portugal.

O presidente do Gil Vicente, Rui silva, destaca que "a parceria com um clube que compete na liga mais exigente do mundo representa uma oportunidade única para elevar o nível" da estrutura do clube.

"O Brentford tem sido uma referência na forma como gere o recrutamento e o desenvolvimento de jogadores, mas também na relação com os seus adeptos. Estes valores estão perfeitamente alinhados com a nossa visão para o futuro do Gil Vicente", diz, citado no comunicado.

A nota no site oficial do Gil Vicente realça, ainda, que, "apesar de contar com um dos orçamentos mais reduzidos da competição, [o Brentford] tem alcançado resultados notáveis num dos campeonatos mais exigentes do mundo, fruto da sua abordagem inovadora na gestão desportiva e no recrutamento de jogadores".