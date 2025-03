Japão é a primeira seleção apurada para o Mundial 2026

O Japão é a primeira seleção a garantir um lugar no Mundial 2026, depois de ganhar ao Bahrain, por 2-0, esta quinta-feira.

O primeiro golo foi da autoria de Daichi Kamada. O jogador do Crystal Palace entrou aos 63 minutos e, passados três minutos, inaugurou o marcador, depois de uma assistência de Takefusa Kubo.

A seleção anfitriã chegou ao segundo golo, aos 87 minutos, com Kubo, jogador da Real Sociedad, a fechar o resultado.

Hidemasa Morita, do Sporting, jogou desde início, mas foi substituído ao intervalo.



O Japão garantiu, assim, a primeira posição do grupo C da qualificação asiática e consequente vaga no Mundial 2026, a sua oitava presença consecutiva na fase final. É a primeira seleção qualificada, além dos anfitriões Estados Unidos da América, Canadá e México.

O segundo lugar do grupo, que também dá acesso direto ao Campeonato do Mundo, será disputado entre Austrália e Arábia Saudita. Os terceiros e quartos classificados disputarão um playoff intercontinental.