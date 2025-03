Brasil bate Colômbia com golo ao cair do pano

Um golo de Vinícius, após desvio num defesa, aos 99 minutos, valeu quinta-feira ao Brasil um triunfo por 2-1 na receção à Colômbia e a subida, provisória, ao segundo lugar da zona sul-americana de qualificação para o Mundial2026.

Quando o empate parecia certo no Mané Garrincha, em Brasília, o jogador do Real Madrid arriscou de fora da área e foi feliz, pois a bola desviou num colombiano e traiu o guarda-redes Camilo Vargas, com a bola a entrar junto ao poste esquerdo.

A formação brasileira tinha-se adiantado logo aos seis minutos, através de uma grande penalidade concretizada por Raphinha, ex-jogador de Vitória de Guimarães e Sporting, mas, aos 41, Luis Díaz, ex-jogador do FC Porto, restabeleceu a igualdade.

O sexto tento de Vinícius pela 'canarinha', em 38 jogos, acabou por fazer a diferença, com o Brasil a somar 21 pontos, a quatro da líder Argentina e com mais um do que o Uruguai, que se defrontam esta sexta-feira em Montevideu. A Colômbia caiu para o sexto posto.

Os brasileiros começaram bem, com Vinícius a ser derrubado na área por Daniel Muñoz, aos quatro minutos, e a conquistar um penálti, que Raphinha, em alta no FC Barcelona, transformou com classe, aos seis, colocando a bola junto ao poste direito.

Os 'canarinhos' ainda dominaram até meio da primeira parte, mas foram caindo de produção e, aos 41 minutos, Joelinton, que substituíra o lesionado Gerson, perdeu a bola junto à sua área e James serviu Luis Díaz, que marcou com um remate cruzado, para o seu quarto golo em sete jogos face ao Brasil.

Após o intervalo, o jogo perdeu qualidade, com Raphinha ainda a ameaçar o segundo, aos 53 minutos, tal com James, aos 68, do outro lado, numa segunda parte ainda marcada, negativamente, pelo choque entre Alisson e Davinson Sánchez, ambos substituídos.

Na parte final, o Brasil - que perdeu Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, por castigo, e, em princípio, Gerson, por lesão, para o encontro de terça-feira na Argentina -- acabou por seu feliz e conseguiu uma vitória que não fez grande coisa para justificar.

No primeiro jogo da 13.ª jornada, o Paraguai prosseguiu a série de excelentes resultados, ao somar o sétimo encontro consecutivo a pontuar (quatro vitórias e três empates), graças a um triunfo caseiro por 1-0 face ao dececionante Chile.

Um golo do central Omar Alderete, jogador dos espanhóis do Getafe, aos 60 minutos, foi suficiente para os paraguaios chegarem aos 20 pontos, subirem ao quarto lugar e ficarem mais perto da nona presença numa fase final, e primeira desde 2010.

Por seu lado, os chilenos, campeões sul-americanos em 2015 e 2016, mantiveram-se com nove pontos, para já no nono e penúltimo lugar, e estão cada vez mais longe do Mundial2026, depois de já terem estado ausentes das edições de 2018 e 2022.

Os seis primeiros classificados da zona sul-americana qualificam-se diretamente para a fase final do Mundial de 2026, que se realiza no Canadá, México e Estados Unidos, de 11 de junho a 19 de julho, e o sétimo segue para um 'play-off'.