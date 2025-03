Club Léon excluído pela FIFA do Mundial de Clubes

A FIFA afastou nesta sexta-feira o Club Léon do Mundial de Clubes, a realizar-se neste verão nos Estados Unidos. A decisão sobre o clube mexicano aconteceu após uma investigação disciplinar, por este não respeitar as regras de multi-propriedade, uma vez que o seu dono é o mesmo do CF Pachuca, Jesús Martinéz.

“Após avaliar toda a documentação, o chefe do Comité de Recurso da FIFA decidiu que CF Pachuca e Club Léon falharam em atender os critérios para redes multi-clubes, definidos pelo artigo 10, parágrafo 1 do Regulamento do Mundial de Clubes da FIFA 2025”, pode ler-se num comunicado da organização.

“A FIFA determinou que o Club León será removido da competição, com o clube admitido como substituto a ser anunciado no devido tempo.”, remata.

Também nesta sexta-feira o Pachuca, clube que faz parte do mesmo grupo, emitiu uma nota oficial de que recebeu uma notificação da sua possível remoção da competição. “Estamos insatisfeitos com esta decisão e vamos recorrer até às as suas últimas instâncias “, lê-se na nota.

O Club Léon, no qual joga o antigo futebolista do Real Madrid e do FC Porto James Rodriguéz, estava inserido no grupo D ao lado de equipas como Chelsea e Flamengo.

O CF Pachuca, por sua vez, vai permanecer sob investigação, mas continuará fazer parte do mundial no grupo H onde irá defrontar o Real Madrid, o Al Hilal e o Salzburgo.

O Mundial de Clubes irá ocorrer entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.