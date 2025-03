Pochettino queria "destruir" o Panamá, mas EUA acabaram eliminados da Liga das Nações

Os Estados Unidos da América foram eliminados nas meias-final da Liga das Nações da CONCACAF pelo Panamá com um golo ao cair do pano. Já o México carimbou passagem ao jogo decisivo com vitória frente ao Canadá do portista Eustaquio.

O novo selecionador americano, o argentino Mauricio Pochettino, tinha chamado à atenção nos dias anteriores ao jogo quando disse que queria "destruir o Panamá".

"Queremos destruí-los e depois destruir quem vier depois. Queremos não só vencer, mas destruir", disse.

As relações entre EUA e Panamá não têm sido as melhores nos últimos meses desde que Donald Trump foi eleito e ameaçou uma operação militar para voltar a controlar o Canal do Panamá. Pochettino foi questionado se as suas afirmações teriam alguma conotação política, mas foi rápido a garantir que não: "Quando digo destruir, é num âmbito desportivo."

Não foi isso que acabou por acontecer dentro de campo. Os EUA caem nas meias-finais graças ao golo de Cecílio Waterman aos 94 minutos e os americanos falham a revalidação do título que conquistaram em 2020, 2022 e 2024.

Após marcar, Waterman foi a correr para abraçar Thierry Henry, antigo avançado que estava no estádio a trabalhar como comentador televisivo. O francês acabou por ser abraçado por toda a seleção do Panamá.

No final, Waterman, avançado de 33 anos dos chilenos do Coquimbo Unido e com carreira feita no futebol sul-americano, explicou que Henry é "o seu grande ídolo" e, por isso, "teve de ir dizer olá após marcar."