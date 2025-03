João Pereira troca Sporting B pelo Alanyaspor

João Pereira assina até 2026 e está de regresso à Turquia. Pega no atual 14.º classificado da liga turca depois de, enquanto jogador, ter atuado no Trabzonspor.

No Alanyaspor há três jogadores que jogaram em Portugal: Andraz Sporar, ex-jogador do Sporting, Makouta (ex-Boavista) e o português Nuno Lima (ex-Paços de Ferreira).

João Pereira já falou: "Estou muito feliz por estar de volta à Turquia. É um país que me tratou muito bem, a mim e à minha família. Venho com grandes projetos e ambições, queremos atingir os nossos objetivos. Queremos criar uma equipa com caráter e muita energia, trabalharemos para mostrar isso em campo. Vou trabalhar muito para alcançar os sucessos que tive como jogador e como treinador. Gostaria de agradecer ao nosso presidente e a todos os dirigentes do Alanyaspor por confiarem em mim".

Os leões também já confirmaram a saída de João Pereira.