Thiago Motta despedido na Juventus e já há sucessor

É oficial. Thiago Motta já não é treinador da Juventus. O clube aproveitou para anunciar Igor Tudor como sucessor.

"Igor Tudor é o novo treinador da equipa principal masculina. Bem-vindo de volta, Igor! O clube gostaria de agradecer a Thiago Motta e a toda a sua equipa técnica o profissionalismo demonstrado e o trabalho realizado nestes meses com paixão e dedicação, desejando-lhes as maiores felicidades para o futuro", lê-se no comunicado.

Na Juve jogam três portugueses: Francisco Conceição, Renato Veiga e Alberto.