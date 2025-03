16 anos depois, a Nova Zelândia vai voltar a um Mundial de futebol

A Nova Zelândia é a segunda seleção a conseguir confirmar o apuramento para o Mundial 2026, depois do Japão ter confirmado a primeira vaga.

O apuramento era previsível após a restruturação da qualificação à escala mundial e que atribuiu, pela primeira vez, uma vaga direta à confederação da Oceânia, deixando de ter de disputar um "play-off" contra uma seleção de outro continente.

Depois de ultrapassada a fase de grupos, a Nova Zelândia chegou à final da fase de apuramento e bateu, sem surpresa, a Nova Caledónia por 3-0. Marcaram Michael Boxall (Minnesota United), Kosta Barbarouses (Wellington Phoenix) e Elijah Just (St. Polten), uma seleção que é comandada por Chris Wood, goleador do Nottingham Forest.

Será a terceira vez na história que a Nova Zelândia estará na fase final de um Mundial, depois de 1982 e 2010.

Nas últimas três edições, a seleção da Oceânia ficou-se pelo "play-off". Em 2014, perdeu com o México, em 2018, caiu perante o Peru. Em 2022, caiu perante o Peru.

O país vive um momento particularmente positivo no futebol, com o Auckland FC a liderar a liga australiana e com possibilidade de se tornar a primeira equipa da história da Nova Zelândia a vencer o campeonato.



São já cinco as seleções apuradas para o Mundial 2026: os organizadores EUA, México e Canadá e as seleções apuradas do Japão e Nova Zelândia.