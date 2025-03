México vence a sua primeira Liga das Nações. Ex-Benfica Jiménez foi a grande figura

O México sagrou-se campeão, pela primeira vez na sua história, da Liga das Nações da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF).

Na final, os mexicanos bateram o Panamá, a grande revelação do torneio, por 2-1.

A grande figura do jogo e de toda a "final four" foi o ex-Benfica Raúl Jiménez, a viver um grande momento de forma. O ponta de lança do Fulham abriu o marcador aos 8 minutos e, mais tarde, assinou também o golo da vitória ao converter um penálti de elevada pressão aos 92 minutos de jogo, numa fase em que o jogo estava empatado.

Jiménez marcou mesmo todos os quatro golos do México na fase final, uma vez que apontou igualmente os dois contra o Canadá nas meias-finais.

É a primeira vez na ainda curta história da competição que o México vence a prova, depois de três títulos consecutivos conquistados pelos Estados Unidos da América, dois deles frente aos mexicanos na final.

Hora antes, o Canadá bateu os Estados Unidos, por 2-1, na partida do terceiro lugar. O médio Stephen Eustaquio, do FC Porto, foi suplente utilizado e jogou apenas três minutos.