Sete detidos por terem feito saudação nazi durante França-Croácia

Sete pessoas foram detidas por terem feito "saudações nazis" durante o jogo de domingo entre a França e a Croácia, no Stade de France, para a Liga das Nações de futebol, anunciou esta segunda-feira o chefe da polícia de Paris.

De acordo com Laurent Nuñez, num comunicado publicado na rede social X, o sistema de vigilância permitiu não só garantir a segurança de adeptos e jogadores como "deter sete indivíduos que realizaram saudações nazis durante o encontro".

"O desporto é e deve continuar a ser uma celebração. Estas pessoas não têm nada a fazer num recinto desportivo", acrescentou o responsável pela polícia parisiense.

Segundo fonte policial, cerca de 10 adeptos ultras croatas fizeram a saudação nazi durante o hino nacional e repetiram os gestos durante a primeira parte do encontro, que terminou com o apuramento gaulês no desempate por penáltis, por 5-4.

No final do jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações, que garantiu a qualificação da França para as meias-finais, "sete autores das saudações nazis foram detidos e colocados sob custódia policial", especificou a fonte.

Antes do jogo, um grupo de cerca de 300 adeptos croatas foi escoltado pelas forças policiais até ao estádio, em Saint-Denis, no norte de Paris, tendo alguns entoado canções patrióticas, feito saudações nazis e acendido bombas de fumo.

"Barras de ferro, bastões telescópicos, varas de madeira afiadas e bombas de fumo foram detetados na posse de alguns apoiantes", refere ainda a mesma fonte policial.

Após o apito final do encontro, os adeptos croatas dispersaram pacificamente e os seus autocarros "saíram do local sem incidentes", acrescenta.

Depois de ter perdido por 2-0 na Croácia, a França anulou a desvantagem com um triunfo por 2-0 em casa e impôs-se no desempate por castigos máximos, qualificando-se para a 'final four' da Liga das Nações, juntamente com Portugal, Alemanha e Espanha. Nas meias-finais, que vão decorrer em Munique e Estugarda, os franceses irão defrontar os espanhóis, enquanto portugueses terão pela frente os germânicos.