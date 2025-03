Irão é a terceira seleção apurada para o Mundial 2026

O Irão tornou-se, esta terça-feira, a terceira seleção a qualificar-se para a fase final do Mundial 2026, ao empatar a dois golos na receção ao Uzbequistão, na oitava jornada do Grupo A da zona asiática.

Em Teerão, o ex-FC Porto Mehdi Taremi, que já tinha sido selado o apuramento para o Mundial 2022, voltou a ser o "herói", com golos aos 52 e 83 minutos. Hojimat Erkinov, aos 16 minutos, e Abbosbek Fayzullaev, aos 53, marcaram para os forasteiros.

O Irão vai marcar presença no Mundial pela sétima vez, e quarta consecutiva, depois de 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 e 2022, sempre com eliminações na fase de grupos.

No Grupo A, que apura diretamente os dois primeiros para a fase final, os iranianos passaram a somar 20 pontos, em oito jogos, mais dez dos que os Emirados Árabes Unidos, terceiros. A equipa do português Paulo Bento ainda joga esta terça-feira, com a Coreia do Norte.

Se os Emirados perderem, o Uzbequistão, segundo, com 17 pontos, também garante o apuramento, neste caso inédito.

O Irão é a terceira seleção a selar a qualificação, depois de Japão e Nova Zelândia, que se juntaram aos coanfitriões Canadá, México e Estados Unidos, que acolhem a prova de 11 de junho a 19 de julho de 2026.