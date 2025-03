Alphonso Davies sofre lesão grave e desfalca Bayern de Munique

O canadiano Alphonso Davies sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai desfalcar o Bayern de Munique durante vários meses, anunciou o clube da Liga alemã de futebol.

“Davies foi diagnosticado com uma rotura do ligamento cruzado anterior no joelho direito após o seu regresso da seleção canadiana e vai ser operado hoje. O jogador, de 24 anos, não vai estar disponível para jogar pelos recordistas de campeonatos alemães durante vários meses”, revelou o emblema bávaro.

Depois de vários meses em que se falava de uma possível saída a custo zero, o defesa esquerdo tinha renovado contrato com o Bayern de Munique no início de fevereiro e assinou até 2030.

Também o defesa central francês Dayot Upamecano vai estar afastado “nas próximas semanas”, devido a um problema no joelho esquerdo.

“Infelizmente, há sempre o risco de os jogadores regressarem das paragens de seleções com lesões. Desta feita foi particularmente duro para nós. As ausências de Alphonso Davies e Dayot Upamecano são muito pesadas para o Bayern”, disse o diretor dos bávaros Max Eberl.

O Bayern de Munique lidera a Liga alemã, com seis pontos de avanço sobre o campeão Bayer Leverkusen, e está nos quartos de final da Liga dos Campeões, nos quais vai defrontar o Inter Milão.