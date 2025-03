Argentina esmaga o Brasil e confirma apuramento para o Mundial 2026

A Argentina, detentora do título, qualificou-se esta terça-feira pela 19.ª vez, e 14.ª consecutiva, para o Mundial de futebol, ao beneficiar do empate caseiro da Bolívia com o Uruguai (0-0), na 14.ª jornada, de 18, da zona sul-americana.

Mais tarde, a seleção argentina acabaria por esmagar o maior rival Brasil, por 4-1, num jogo com muita antecipação após a entrevista de Raphinha a garantir que iria dar "porrada" nos adversários.

Julián Álvarez abriu o marcador aos 4 minutos e aos 12 o ex-Benfica Enzo Fernández já dilatava a vantagem para os campeões do mundo.

Matheus Cunha, do Wolverhampton, ainda conseguiu reduzir para os brasileiros aos 26 minutos, mas a seleção de Scaloni viria a fazer o 3-1 ainda na primeira parte, por Alexis Mac Allister.

O jogo ganhou contornos de goleada - e da pior derrota da história do Brasil num jogo de apuramento para o Mundial - com o golo de Giuliano Simeone aos 71 minutos de jogo.

A Argentina lidera o grupo com 31 pontos, enquanto que o Brasil está na luta com os restantes, atualmente no 4.º posto da tabela classificativa, a dois pontos do Equador, que é segundo, e com os mesmos 21 pontos do Uruguai e Paraguai.

A formação “albi-celeste” conseguiu em 2022, “capitaneada” por Lionel Messi, melhor jogador e segundo melhor marcador da prova, o seu terceiro título mundial, repetindo 1978 e 1986. Foi ainda ‘vice’ por três vezes, em 1930, 1990 e 2014.



A Argentina é a quarta formação a garantir o apuramento, depois de Japão e Irão (Ásia) e da Nova Zelândia (Oceânia), seleções que se juntaram a Canadá, México e Estados Unidos, coanfitriões da prova, de 11 de junho a 19 de julho de 2026.