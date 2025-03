Paulo Bento demitido da seleção dos Emirados Árabes Unidos

Paulo Bento foi demitido do cargo de selecionador dos Emirados Árabes Unidos, após vitória, no último minuto, por 2-1 frente à Coreia do Norte.

A decisão foi comunicada esta quarta-feira, numa mensagem nas redes sociais: "A Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos decidiu demitir o treinador principal da seleção nacional, o português Paulo Bento, juntamente com a sua equipa técnica".

O treinador português estava nos Emirados Árabes Unidos desde 2023. Somou 14 vitórias, seis empates e seis derrotas ao serviço da seleção.

A última vitória deixou os Emirados no terceiro lugar do grupo A da fase de qualificação asiática para o Mundial 2026, com 13 pontos, menos quatro do que o Uzbequistão, segundo classificado.

O apuramento direto para o Mundial é garantido apenas para os dois primeiros classificados. Os terceiros e quartos lugares disputam um "play-off".

Até ao momento, a Federação não explicou o motivo da demissão do treinador português.

Paulo Bento, de 55 anos, orientou ainda a seleção da Coreia do Sl entre 2018 e 2022 e foi selecionador português entre 2010 e 2014. Marcou presença no Euro 2012 e nos Mundiais 2014 e 2022. Foi ainda treinador do Sporting, Cruzeiro, Olympiacos e Chongqing Dangdai.