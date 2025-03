Quanto é que Benfica e FC Porto podem lucrar no Mundial de Clubes?

A FIFA revelou, esta quarta-feira, os prémios envolvidos no Campeonato do Mundo de Clubes. O vencedor do torneio irá ganhar 125 milhões de dólares (115,7 milhões de euros, à taxa de conversão atual).

O modelo de distribuição desta nova competição de clubes inclui mil milhões de dólares de prémio monetário para os 32 clubes participantes.

“O modelo de distribuição do Mundial de Clubes da FIFA reflete o auge do futebol de clubes e representa o maior prémio em dinheiro de todos os tempos para um torneio de futebol”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

“Para além do prémio monetário para as equipas participantes, existe um programa de investimento solidário sem precedentes que tem como objetivo disponibilizar mais 250 milhões de dólares para o futebol de clubes em todo o mundo. Esta solidariedade irá, sem dúvida, dar um impulso significativo aos nossos esforços contínuos para tornar o futebol verdadeiramente global", revelou a FIFA.

Acrescentou, ainda, que “não reterá qualquer financiamento para este torneio, uma vez que todas as receitas serão distribuídas pelo futebol de clubes, nem tocará nas reservas, que são reservadas para o desenvolvimento do futebol mundial através das 211 federações membros da FIFA”.

A competição terá uma fase de grupos em que cada equipa disputará três encontros e, depois, em formato de "play-off" partindo dos oitavos de final.

Num total de mil milhões de dólares que serão distribuídos pelas equipas participantes: 475 milhões de dólares (440 milhões de euros) serão para o desempenho desportivo e 525 milhões de dólares (486 milhões de euros) para prémios de participação.

O FC Porto e o Benfica serão os únicos representantes portugueses na competição, que irá decorrer entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos da América.

O FC Porto integra o grupo A com o Palmeiras, Inter Miami e Al-Ahly. O SL Benfica insere-se no grupo C com Auckland City, Bayern de Munique e Boca Juniors.

Modelo de distribuição dos prémios

Na fase de grupos, cada vitória renderá dois milhões de dólares (1,85 milhões de euros), cada empate um milhão de dólares (0,93 milhões de euros) e o apuramento para os oitavos de final valerá 7,5 milhões de dólares, que corresponde a 6,95 milhões de euros.



A passagem aos quartos de final terá um rendimento de 13,125 milhões de dólares (12,15 milhões de euros) e o acesso às meias-finais valerá 21 milhões de dólares (19,4 milhões de euros).

A chegada à final renderá, aos finalistas, 30 milhões de dólares (27,7 milhões de euros) e, ao vencedor, o prémio de 40 milhões de dólares (37 milhões de euros).

Prémios de participação:

Europa: 12,81 a 38,19 milhões de dólares (11,9 a 36,3 milhões de euros)

América do Sul: 15,21 milhões de dólares (14,08 milhões de euros)

América do Norte, Central e Caraíbas: 9,55 milhões de dólares (8,84 milhões de euros)

Ásia: 9,55 milhões de dólares (8,84 milhões de euros)

África: 9,55 milhões de dólares (8,84 milhões de euros)

Oceania: 3,58 milhões de dólares (3,31 milhões de euros)

(Nas equipas da Europa, os valores atribuídos foram determinados a partir de um ranking com base em critérios desportivos e comerciais.)