CBF pensa em Jesus se Ancelotti não aceitar a canarinha

A posição do selecionador brasileiro, Dorival Júnior, está tremida e, segundo o Globo Esporte, Jorge Jesus é o plano B da Confederação Brasileira de Futebol, se Carlo Ancelotti não aceitar o convite para pegar na canarinha.

Segundo fontes citadas pelo jornal brasileiro, Jesus estaria disponível para deixar o Al-Hilal, mesmo antes do Mundial de Clubes.

O técnico português é a segunda escolha na lista da CBF. A prioridade é o italiano Carlo Ancelotti, o atual técnico do Real Madrid.

No entanto, a federação brasileira não quererá repetir a novela de há dois anos e, por isso, também já terá aberto conversas com Jesus, que deixou grande cartel no país após a sua passagem no Flamengo.

A derrota do Brasil diante da Argentina (4-1) deixou difícil a posição de Dorival Júnior. A direção da federação deve reunir-se com o técnico esta sexta-feira.