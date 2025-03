"Quantos terão de morrer hoje?" Jogador do Midtjylland sensibiliza dinamarqueses para salvar sapos

O jogador Adam Gabriel, do Midtjylland, esteve várias horas a tentar salvar sapos de atropelamento na Dinamarca.

Numa publicação nas suas redes sociais, o jogador detalhou um corredor de 200 metros usado pelos animais para se reproduzirem, com uma estrada pelo meio na qual carros passam a alta velocidade. Adam afirma que estava "desesperado" ao ver “corpos de sapos a voar e a serem esmagados por todo o lado”.

O defesa, de 23 anos, correu entre os carros que circulavam na estrada, quando já estava escuro, para retirar os animais da via.

No fim, contabilizou 20 mortes e 150 salvamentos, entre as 18 e as 21 horas de terça-feira.