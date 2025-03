Ruben Amorim e Nuno Espírito Santo candidatos a melhor treinador do mês na Premier League

Os portugueses Ruben Amorim e Nuno Espírito Santo são dois dos três candidatos a treinador do mês na Premier League. Fabian Hurzeler, treinador do Brighton, está também na corrida.

O treinador ex-Sporting tem sido alvo de críticas no Manchester United. Contudo, isso não foi impedimento para estar entre os melhores treinadores da liga inglesa, no mês de março.

A equipa de Ruben, com os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, somou um empate com o Arsenal (1-1) e uma vitória por 3-0 ao Leicester, em jogos para o campeonato.

Os "red devils" conseguiram, ainda, na Liga Europa, um empate e uma vitória contra a Real Sociedad. No início de março, para a Taça da Inglaterra, a equipa sofreu a única derrota deste mês. A segunda metade foi ocupada por compromissos para seleções.

O Nottingham Forest, liderado por Nuno Espírito Santo, somou duas vitórias para o campeonato: por 1-0 contra o Manchester City e por 4-2 ao Ipswich. Somou, ainda, uma vitória na Taça de Inglaterra.

É a primeira nomeação de Ruben Amorim, enquanto que o treinador ex-FC Porto já venceu o prémio duas vezes esta época (em outubro e dezembro). Nuno Espírito Santo conta, no seu currículo, com seis triunfos de melhor treinador do mês da Premier League.

A votação decorre até ao último dia de março, segunda-feira, às 12 horas, e está aberta a todos os adeptos.