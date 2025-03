Jesus disponível para abdicar do Mundial de Clubes para treinar o Brasil

O jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, diz que Jorge Jesus está disponível para assumir a seleção do Brasil no final da época.

Esta disponibilidade começaria ainda antes do Al Hilal disputar o primeiro Mundial de clubes.

A decisão está nas mãos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que teria como primeira opção Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid.

No entanto, o técnico italiano – a sair - nunca deixará os merengues antes do final de julho porque quer orientar o clube no Mundial de Clubes.

O selecionador Dorival Júnior foi demitido esta sexta-feira, dias depois da pesada derrota do Brasil diante da Argentina (4-1).