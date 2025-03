Renato Paiva superior a Abel Ferreira, mas embate terminou sem golos

Num duelo entre os dois últimos campeões brasileiros (e com dois treinadores portugueses, o Palmeiras e o Botafogo empataram 0-0 na primeira jornada do Brasileirão.

O Botafogo, de Renato Paiva, foi superior na maior parte do encontro, mas não houve golos.

O guarda-redes Weverton, do Palmeiras, foi o melhor em campo e decisivo para segurar um ponto para a equipa de Abel Ferreira.

No final da partida, os adeptos do Verdão assobiaram a equipa que – recorde-se – perdeu a final do Paulistão há três dias.

Antes da segunda jornada do campeonato, ambas as equipas vão ter compromissos para a Libertadores.