Treinador Marco Rose demitido do comando do Leipzig

O treinador Marco Rose deixou o comando do Leipzig, na sequência da derrota de sábado com o Borussia Monchengladbach, anunciou hoje o sexto classificado da Liga alemã de futebol, em comunicado divulgado no site oficial.

"Acreditámos que ainda poderia ser possível dar a volta à situação. No entanto, face à contínua falta de resultados, estamos convencidos de que precisamos de uma nova energia para o que resta da época, de forma a atingirmos os nossos objetivos", afirmou o diretor desportivo do clube, Marcel Schäfer.

Marco Rose, de 48 anos, estava a cumprir a terceira temporada ao serviço do Leipzig, ao qual chegou em 2022/23. Conduziu os 'touros vermelhos' à conquista da Taça da Alemanha logo na primeira época e da Supertaça germânica, em 2023/24, alcançando ainda por duas vezes os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Leipzig perdeu em casa do Borussia Monchengladbach, por 1-0, e atrasou-se na luta por um dos quatro primeiros lugares, que dão acesso à Liga dos Campeões, competição em que o clube tem estado presente de forma consecutiva desde 2019/20.

A sete jornadas do fim da Bundesliga, ocupa a sexta posição, com 42 pontos, somando apenas duas vitórias nos derradeiros 11 jogos na competição, além de não ter ultrapassado a fase de liga da 'Champions', em que defrontou o Sporting.