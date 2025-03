Amor e futebol. Arsenal lança programa para unir adeptos dentro e fora do estádio

O Arsenal vai lançar um programa de encontros, que visa a união entre adeptos solteiros: na partilha de amor pelo futebol e como "catalisador para um romance mais profundo".

Em "The Big Match", os dias de jogo no Emirates Stadium serão uma boa oportunidade para a conexão dos adeptos com a partida, mas também uns com outros.

Será assim que o futebol fará a diferença na vida amorosa dos "gooners" solteiros? O objetivo é proporcionar um encontro às cegas, ou "blind date", num jogo do Arsenal.

Segundo os regulamentos do programa, dois adeptos encontrar-se-ão num local pré-definido em Londres para um "date", antes de irem juntos a um jogo do Arsenal. As câmaras filmarão o encontro e entrevistarão os casais após a partida, para perceber como correu.

"Estamos a apelar aos nossos adeptos solteiros no Reino Unido para que se candidatem a participar na produção", afirma o clube, em comunicado.

Para ter a possibilidade de participar e, quem sabe, conhecer um par romântico, existe um formulário a ser preenchido. É uma oportunidade para todos os residentes do Reino Unido com mais de 18 anos. As candidaturas estão abertas até 11 de abril, às 23h59.

Para preencher o formulário, há critérios necessários, como: ter a idade mínima de 18 anos à data da candidatura, ser solteiro e ter nacionalidade britânica ou viver no Reino Unido como residente legal à data da candidatura.