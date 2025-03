FIFA pondera jogo entre América e LAFC para substituir León no Mundial de Clubes

A FIFA está a ponderar realizar um jogo entre o América, tricampeão mexicano, e o Los Angeles FC (LAFC), dos Estados Unidos, para encontrar o substituto do León no próximo Mundial de Clubes, conforme adianta a agência de notícias EFE.

“A FIFA pode confirmar que está a considerar um jogo de play-off entre o LAFC e o Club América pelo direito de participar no Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, substituindo o Club Léon (…) Mais detalhes serão fornecidos oportunamente”, disse um porta-voz da organização, no domingo, à EFE.

No dia 21 de março, a FIFA anunciou a exclusão do Club León, do México, do Mundial de Clubes, que vai decorrer nos Estados Unidos, entre 14 de junho e 13 de julho, devido às regras de multi propriedade.

O clube mexicano, em que jogam o ex-FC Porto James Rodríguez e o antigo jogador de Famalicão e Vitória de Setúbal Jhonder Cádiz, pertence ao mesmo grupo de investidores dos também mexicanos Pachuca, algo que vai contra as regras do torneio. Após esta decisão, o León recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto.