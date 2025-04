Conceição diz que Rafael Leão "precisa de consistência" para ser dos melhores

O português Sérgio Conceição, treinador do AC Milan, defende que Rafael Leão "precisa de demonstrar consistência" para se tornar um dos melhores futebolistas do mundo, comentando também o diálogo entre Kyle Walker e João Félix.

"A nível de talento e qualidade é um dos melhores jogadores do mundo. É o que penso há vários anos, mas precisa de demonstrar consistência, para chegar ao fim da época com 20 golos e 15 assistências. Se encontrar essa consistência, com a qualidade que tem, então, sim, será um dos melhores jogadores do mundo", advertiu Sérgio Conceição.

O treinador português abordou a ausência do avançado da equipa titular no jogo com o Nápoles, disputado no domingo e que os milaneses perderam por 2-1, durante a conferência de imprensa relativa à primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, com o rival Inter de Milão.

"Não conheci o Rafa na Supertaça. Conheci-o em Portugal, quando começou a jogar no Sporting e até marcou um grande golo contra mim, no Estádio do Dragão [contra o FC Porto], quando tinha 17 anos. Mas há toda uma evolução que ele precisa de fazer", reforçou.

O técnico, de 50 anos, comentou também o diálogo entre Kyle Walker e João Félix no intervalo do encontro com os napolitanos, em que o defesa inglês pede ao avançado português para passar mais vezes a bola aos colegas, pois nenhum deles é equiparável ao astro argentino Lionel Messi.

"Não tinha conhecimento dessa conversa, estou a ter agora. É natural, é algo que se passa entre os jogadores e gosto quando os jogadores falam entre si. Acho que até deviam falar mais, porque a comunicação é muito importante", assinalou.