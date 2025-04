Forest leva a melhor no duelo entre Ruben Amorim e Espírito Santo

Um clássico golo em contra-ataque de Anthony Elanga foi o suficiente para o Nottingham Forest bater o Manchester United, no City Ground, num duelo entre treinadores portugueses.



O jogo ficou decidido logo aos 5 minutos e foi o ex-Manchester United a decidir. Arrancou a partir do seu próprio meio-campo, ninguém o conseguiu travar e mal percebeu que teria espaço para remate à entrada da área, não hesitou em colocar a bola no ângulo inferior da baliza.

Os "red devils" assumiram o controlo do jogo, tiveram quase 70% de posse bola, fizeram quase 20 remates, mas o Forest foi controlando a partida ao seu estilo.

A equipa de Espírito Santo está cada vez mais perto de confirmar um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões e tem agora 57 pontos, mais oito do que o Chelsea, que é quarto classificado.

Já o United fica no mesmo 13.º lugar e vê os lugares europeus ainda mais longe. A equipa de Amorim vinha de uma série de quatro jogos consecutivos sem perder, com duas vitórias e duas derrotas, mas continua no patamar dos 37 pontos.

Marco Silva atrasa-se pela Europa, Vítor Pereira respira ainda melhor

O Fulham, de Marco Silva, perdeu na curta deslocação ao norte de Londres para defrontar o Arsenal, por 2-1.

Com Mikel Merino ainda como ponta de lança, o basco abriu o marcador na primeira parte, aos 37 minutos. O jogo ficou marcado pelo regresso da estrela da equipa após uma longa paragem por lesão: Bukayo Saka.

Entrou aos 66 minutos e o extremo canhoto fez o 2-0 aos 73. O Fulham viria ainda a reduzir, por Rodrigo Muniz, já nos descontos.

Contas feitas, o Arsenal sobe aos 61 pontos e fica, à condição, a 9 do Liverpool. Tem o "top-4" cada vez mais garantido. Já o Fulham atrasa-se na luta pelas provas europeias. Mantém o 8.º lugar com 48 pontos, mas pode ser ultrapassado por Aston Villa e Bournemouth no decorrer da jornada e ver o Brighton, Newcastle, Manchester City e Chelsea fugirem ainda mais.

Mais a norte, a noite foi de sorriso para o Wolverhampton de Vítor Pereira, que venceu o West Ham por 1-0. Marcou Strand Larden aos 21 minutos de jogo.

José Sá, Nelson Semedo e Toti Gomes foram titulares nos Wolves, enquanto Carlos Forbs ficou no banco de suplentes.

Com este segundo triunfo consecutivo, o Wolves está cada vez mais seguro na Premier League. Ocupa ainda o primeiro lugar de sobrevivência, no 17.º lugar, mas agora com 29 pontos, mais 12 do que o Ipswich e Leicester, em lugar de descida.