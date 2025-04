Haaland desfalca Manchester City por cinco a sete semanas

O avançado norueguês Erling Haaland, do Manchester City, vai ficar afastado dos relvados de "cinco a sete semanas", devido a lesão, e tem o resto da temporada em risco, revela Pep Guardiola esta terça-feira.

"Os médicos disseram-me que o Erling vai estar fora entre cinco a sete semanas. Por isso, espero que ainda possa regressar no final da época e que esteja pronto para o Mundial de clubes", afirmou o técnico dos "citizens", na conferência de imprensa de antevisão do jogo de quarta-feira com o Leicester City, para a Liga inglesa.

Haaland tem uma lesão no tornozelo esquerdo. No domingo, foi substituído na segunda parte do encontro com o Bournemouth (2-1), dos quartos de final da Taça de Inglaterra, já depois de ter marcado um golo.

