O que se dá ao melhor em campo? Guarda-redes do Bryne recebeu ovos por não ter dado um "frango"

No final da partida, em vez de um galardão ou uma garrafa de champanhe, De Boer recebeu quatro dúzias de ovos frescos (ou seja, 48 ovos, no total), cortesia de um dos principais produtores da Noruega.

O guarda-redes neerlandês, de 24 anos, foi eleito o homem do jogo entre a sua equipa, o Bryne FK, e o campeã Bodo/Glimt, da jornada de abertura da Liga da Noruega. O Bryne perdeu, por 1-0, mas De Boer evitou a goleada com várias defesas importantes - incluindo uma grande penalidade.

Em 2018, Hlompo Kekana, do Mamelodi Sundowns, recebeu cinco gigabytes de dados móveis para casa, num cartão SIM gigante. No mesmo ano, o guarda-redes do River Plate Franco Armani foi, literalmente, coroado melhor em campo, com uma coroa de plástico de uma conhecida cadeia de "fast food" - e logo por uma vitória sobre o grande rival, o Boca Juniors, na final da Supertaça da Argentina.

Nas "Big-5" também acontece: em 2020, Said Benrahma, do Brentford, recebeu uma cópia do videojogo "Crash Bandicoot 4", para a PlayStation, pelo bis frente ao Fulham, na quarta ronda da Taça da Liga inglesa.

As estrelas também sofrem. Na mesma época, Martin Odegaard (agora capitão do Arsenal) recebeu um peixe gigante de um supermercado local juntamente com a eleição como jogador do mês da Real Sociedad.

E na Escócia, há pizza. Em fevereiro de 2018, no Championship escocês, Conor Sammon marcou pelo Partick Thistle ao Dundee e, no final do encontro, recebeu um exemplar da mais popular iguaria italiana.