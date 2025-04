Cruzeiro de Leonardo Jardim entra a perder na Copa Sul-Americana

O Cruzeiro, orientado pelo português Leonardo Jardim, perdeu na primeira jornada da Copa Sul-Americana contra os argentinos do Unión de Santa Fe, por 1-0.

Foi a estreia da equipa brasileira na prova e a derrota foi apenas consumada com um golo ao cair do pano, aos 94 minutos, de Diego Diaz. A equipa de Belo Horizonte está no grupo E da prova e vai também defrontar os equatorianos do Mushuc Runa e os chilenos do Palestino.

O Cruzeiro entrou a vencer no Brasileirão no último sábado com um triunfo na receção ao Mirassol, por 2-1.

Leonardo Jardim, de 50 anos, está a treinar pela primeira vez no continente sul-americano, depois de quatro temporadas no Médio Oriente, com passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, Al-Ahli e Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e Al-Rayyan, do Qatar.

Antes, o madeirense esteve seis temporadas no Mónacos, em duas passagens diferentes, com destaque para um título da Ligue 1 conquistado. Em Portugal, orientou o Sporting, Braga, Beira-Mar, Chaves e Camacha.