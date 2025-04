Treinador do Wolfsburgo demite-se após eliminação da Liga dos Campeões feminina

Tommy Stroot demitiu-se do cargo de treinador da equipa feminina do Wolfsburgo, "com efeito imediato". Decisão que surge menos de uma semana depois da eliminação da Liga dos Campeões.

"Ao longo das últimas semanas, notei que já não sinto dentro de mim a energia de que necessito para corresponder às minhas próprias expectativas e às do Wolfsburgo. Não é um sentimento a que esteja habituado e levou-me a refletir e agir, com o objetivo de fazer o melhor para meu clube e para minha equipa", explica o técnico alemão, de 36 anos, citado no comunicado publicado no site oficial do Wolfsburgo.

Stroot era treinador do Wolfsburgo desde 2021. Em três temporadas e meia, conquistou três Taças da Alemanha e uma Bundesliga, e chegou uma vez à final da Champions. O seu mandato coincidiu com o crescimento do Bayern de Munique, que se assumiu, nos últimos anos, como o principal protagonista do futebol feminino alemão, arrecadando esse título a clubes como o Wolfsburgo e o Turbine Potsdam.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Queda de uma hegemonia

Esta época, o Wolfsburgo está a caminho de perder, outra vez, o campeonato para o Bayern - está a seis pontos das bávaras, a quatro jornadas do fim - e ainda tem o segundo lugar em risco: o Eintracht Frankfurt tem os mesmos pontos e melhor diferença de golos.

Além disso, apesar de ter levado as lobas a uma final da Liga dos Campeões, foi eliminado uma vez nas meias-finais e, na temporada passada, nem à fase de grupos chegou. O Barcelona é o "carrasco" habitual: derrotou o Wolfsburgo na final de 2022/23 e eliminou-o em 2021/22 e 2024/25. Esta época foi o triunfo mais claro das espanholas, com goleadas por 6-1 e 4-1, para um resultado agregado de 10-2.

Ainda assim, a notícia da saída "foi dura" para a Direção do Wolfsburgo, conforme admite o diretor desportivo, Peter Christiansen.

"Tommy Stroot fez um trabalho inacreditavelmente bom e bem-sucedido. Demonstrou a sua paixão, ambição e imenso profissionalismo. Queríamos continuar juntos, mas temos de nos lembrar do elemento humano na indústria do futebol. O Tommy foi muito honesto consigo próprio e com o clube. Respeitamos isso e, juntos, chegámos à conclusão de que esta é a melhor solução para todos os envolvidos", explica.

Tommy Stroot, que tinha contrato com o Wolfsburgo até 2027, também passou pelo Meppen, da Alemanha, e pelas neerlandesas do Twente, com que conquistou duas vezes a Eredivisie. O Wofslburgo compromete-se a dar informação sobre a sucessão em tempo oportuno.