Premier League implementa nova tecnologia para deteção de foras de jogo

A Premier League vai implementar, a partir de 12 de abril, uma nova tecnologia para identificar foras de jogo 30 segundos mais rápido, em média, mas com a mesma precisão atual.

A tecnologia semiautomática de fora de jogo (SAOT, "semi-automated offside technology" em inglês) utiliza 30 câmaras instaladas no topo dos estádios para acompanhar a posição exata da bola no relvado e até dez mil pontos de dados de superfície para cada jogador.

Segundo a empresa de tecnologia Genius Sports, citada pelo portal “Endgaget”, esta tecnologia “traz mais eficiência na localização da linha virtual de fora de jogo, através da monitorização ótica dos jogadores, e cria gráficos virtuais para garantir uma experiência no estádio e de transmissão melhorada para os fãs”.

Atualmente, o método usado para identificar foras de jogo assenta nas equipas de videoárbitro (VAR) e determina o “kick-point” e desenha as linhas que definem a posição do atacante e da defesa. Com o novo sistema, grande parte do processo torna-se automático: o SAOT sugere o “kick-point” e cria automaticamente as duas linhas, através da posição dos jogadores em campo.

No entanto, o VAR pode ser usado como um recurso para determinar o fora de jogo.

“A maioria das decisões do fora de jogo serão feitas mais rapidamente, mas o VAR terá a opção de desenhar as linhas como medida de recurso ao sistema SAOT, se for necessário”, explica a Premier League. “Este processo pode ser necessário em casos extremos, em que muitos jogadores estejam a bloquear a visualização da bola ou de outros jogadores pelas câmaras”, acrescenta a liga.

Esta tecnologia já foi testada em jogos não transmitidos e em partidas da Taça de Inglaterra. A versão implementada pela Premier League é adaptada às especificidades da liga, não incluindo, por isso, um chip dentro da bola.