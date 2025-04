Sucesso do Nottingham Forest é inversamente proporcional à posse de bola

O Nottingham Forest está a fazer uma época muito acima das expectativas, com o terceiro lugar da Premier League. Contudo, um olhar para a tabela da posse de bola diz-nos que a equipa do treinador português Nuno Espírito Santo tem a mais baixa percentagem dos 20 clubes da Liga inglesa, de acordo com o portal "Sofascore".

O Forest tem a bola na sua posse, em média, por apenas 39,3% da duração de cada jogo. Porém, e apesar do último lugar na classificação das percentagens de posse de bola, os "tricky trees" conseguiram 17 vitórias, seis empates e sete derrotas, até ao momento, o que os torna, até ao momento, na terceira melhor equipa em Inglaterra.

A oito jornadas do fim da época, a equipa de Nuno Espírito Santo soma 57 pontos, quatro atrás do segundo classificado, o Arsenal.

A vitória (1-0) contra o Manchester City foi um exemplo que sustentou as estatísticas. A equipa de Pepe Guardiola teve 69% de domínio da bola, sobre os 31% do Forest. Ainda assim, foi o conjunto de Nottingham que triunfou. Mesmo com cerca de metade da posse de bola e um terço dos passes realizados (261 passes contra 609), a vantagem chegou aos 83 minutos, com o golo de Callum Hudson-Odoi.

Esta edição da Premier League mostra que ter a bola não é, necessariamente, sinónimo de sucesso. Por exemplo, os últimos classificados, Leicester e Southampton, em 19.º e 20.º lugar, respetivamente, apresentam uma percentagem de posse de bola superior à do Nottingham Forest: 45,8% para o Leicester e o Southampton com 50,6%.