Abel Ferreira chuta tema da seleção brasileira para canto. "Não falo em 'ses"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, não quer falar sobre o tema da seleção brasileira. O português foi colocado numa lista de favoritos para suceder a Dorival Júnior, mas após a primeira vitória na Libertadores, o técnico preferiu remeter para a direção do clube.

"Não faço em 'ses', e a Leila [presidente] já foi clara sobre esse tema", disse.

Na semana passada, a dirigente do Palmeiras garante que nunca foi abordada pela federação brasileira para tentar a contratação de Abel Ferreira.

"Não tememos nada, não falo sobre hipóteses. O Ednaldo nunca me procurou para conversar sobre esse assunto. Quando acontecer alguma coisa nesse sentido, eu volto a falar convosco. O Abel continua conosco, tem contrato até o final do ano e vamos em frente", disse.

Abel Ferreira, Jorge Jesus e Ancelotti serão os favoritos da federação brasileira para comandar a equipa no Mundial 2026, no próximo ano.

Abel Ferreira está a arrancar a sua sexta temporada no comando técnico do Palmeiras. Chegou em 2020 e leva dez títulos conquistados: três estaduais, dois títulos do Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, duas Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.