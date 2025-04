Abel Ferreira entra a vencer na Libertadores

O Palmeiras, de Abel Ferreira, entrou a vencer na Libertadores com uma vitória na visita ao Sporting Cristal, por 3-2.

O clube paulista, que venceu a prova de forma consevutiva conm o treinador português em 2020 e 2021, só conseguiu confirmar a vitória já nos descontos num jogo emocionante.

Estêvão, que está a caminho do Chelsea no verão, abriu o marcador aos 38 minutos, o único que foi marcado no primeiro tempo. Os peruanos empataram aos 67 e o jogo só se decidiu nos derradeiros 10 minutos de jogo.

Joaquín Piquerez deu nova vantagem aos brasileiros aos 82, de penálti, uma vantagem anulada quase de imediato por golo de Martín Távara. Richard Ríos foi o herói da equipa de Abel Ferreira ao marcar o golo da vitória aos 92 minutos de jogo.

Palmeiras lidera o grupo G com os mesmos três pontos que o Cerro Porteño, que venceu o Bolívar por 4-2.

Abel Ferreira está a arrancar a sua sexta temporada no comando técnico do Palmeiras. Chegou em 2020 e leva dez títulos conquistados: três estaduais, dois títulos do Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, duas Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Esta época, o Palmeiras falhou a revalidação do Paulistão com uma derrota na final frente ao Corinthians.