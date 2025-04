Bruno Fernandes eleito melhor jogador de março da Premier League

Bruno Fernandes, médio português do Manchester United, foi eleito o melhor jogador do mês de março da Premier League.

O internacional português de 30 anos esteve envolvido nos quatro golos que permitiram ao Manchester United não perder para o campeonato nos dois jogos que realizou durante o mês, que foi marcado pela pausa internacional para seleções.

O capitão dos "red devils" marcou ao Arsenal no empate a um golo em Old Trafford e foi a figura do triunfo, por 3-0, na visita ao Leicester City. Marcou um golo e assistiu outros dois.

O português é eleito melhor jogador do mês pela quinta vez na sua carreira, mas não era distinguido desde 2020, ano em que venceu os outros quatro.

Bruno Fernandes junta-se ao terceiro lugar na lista de jogadores com mais prémios, igualando os cinco de Wayne Rooney e Robin van Persie. Em segundo lugar, com sete prémios, está Harry Kane. Sergio Aguero e Mohamed Salah são recordistas com sete troféus.

Em toda a temporada, Bruno Fernandes soma 16 golos e 15 assistências e já é a sua melhor época em termos individuais desde 2020/21, quando marcou 28 golos e registou 18 assistências.

Ruben Amorim está também nomeado para melhor treinador do mês, o que pode dar uma "dobradinha" ao Manchester United. Compete com Nuno Espírito Santo, do Nottingham Forest, e ainda Fabian Hurzeler.