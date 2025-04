De Bruyne anuncia saída do Manchester City no fim da época

O médio Kevin de Bruyne anunciou, nas redes sociais, que vai deixar o Manchester City no final da época.

O belga de 33 anos está em final de contrato e o cenário de saída tem sido especulado desde o último verão, perante o impasse na renovação do médio.

Numa nota nas redes sociais, de Bruyne anuncia que "serão os últimos meses como jogador do Manchester City".

"Nada disto é fácil de escrever, mas como jogadores, sabemos que este momento um dia eventualmente chegará. O dia chegou e merecem saber por mim primeiro. O futebol trouxe-me a vocês e a esta cidade. Este clube, estas pessoas e esta cidade deram-me tudo e eu não tive alternativa a não ser dar tudo de volta. E vencemos tudo", explica.



Kevin de Bruyne chegou ao Manchester City em 2015/16, a troco de cerca de 75 milhões de euros, proveniente do Wolfsburgo.

O belga foi uma das principais peças do City de Guardiola e apontou, até ao momento, 106 golos e 167 assistêncas em 413 jogos disputados pelos "citizens". Venceu uma Liga dos Campeões, seis campeonatos, duas Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga e duas Supertaças.

"Quer gostem, quer não, chegou a hora de dizer adeus. Estou mais do que grato pelo que este sítio deu à minha família. Manchester estará para sempre no passaporte dos meus filhos e, mais importante do que isso, nos nossos corações. Será sempre a nossa casa. Todas as histórias chegam ao fim e este foi, sem dúvida, o melhor capítulo. Vamos desfrutar destes últimos momentos juntos", conclui.

Os problemas físicos têm limitado o belga nos últimos meses e esta época caiu de rendimento, com quatro golos e sete assistências.

Ainda não é conhecido qual o destino de De Bruyne na próxima época, depois de ter passado pelo Genk, Werder Bremen, Chelsea, Wolfsburgo e Manchester City.