Espírito Santo eleito treinador do mês da Premier League pela terceira vez na temporada

Depois de outubro e dezembro, o técnico que está a fazer história no Forest voltou a ser distinguido. É a sétima vez que recebe a distinção, tendo conquistado também três vezes como treinador do Wolves, entre 2018 e 2020, e uma pelo Tottenham, em 2021.

Nuno Espírito Santo, do Nottinghem Forest, foi eleito o melhor treinador do mês de março da Premier League.

O Forest está a ser a equipa sensação desta temporada e está no 3.º lugar da Premier League, cada vez mais perto de um regresso à Liga dos Campeões.

Com oito jornadas por disputar, a equipa de Nuno Espírito Santo tem 57 pontos somados, mais cinco do que o Chelsea, seis do que o Manchester City e sete do que o Newcastle United.

Nuno Espírito Santo sobe ao sexto lugar da hierarquia de treinadores que mais prémios de melhor do mês venceram, juntando-se a Mikel Arteta e Rafa Benitez. A lista é dominada por Sir Alex Ferguson, que venceu 27 vezes enquanto orientava o Manchester United, seguida de Arsene Wenger, com 15 prémios, Pep Guardiola, com 11, Jurgen Klopp e David Moyes, com 10 cada um, e Martin O'Neill e Harry Redknapp, com 8.