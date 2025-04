Mourinho castigado com três jogos após apertão de nariz de treinador adversário

O treinador José Mourinho, que orienta o Fenerbahçe, foi punido com três jogos de suspensão, na sequência da agressão ao técnico do Galatasaray durante o jogo de disputado na quarta-feira, anunciou a Federação de Futebol da Turquia.

Em comunicado, o organismo indica que a ação de Mourinho deve ser considera-a "como uma agressão", proibindo o técnico português de "entrar no balneário e de estar no banco durante três jogos", e condenando-o ao pagamento de uma multa de 292.500 liras turcas (cerca de sete mil euros).

Na quarta-feira, no final do encontro dos quartos de final da Taça da Turquia, que o Fenerbahçe perdeu por 2-1, José Mourinho dirigiu-se ao Okan Buruk, treinador do Galatasaray, e colocou-lhe a mão no nariz, com o antigo internacional turco a atirar-se para o relvado e a queixar-se do rosto.

A reta final do encontro ficou marcada pelos ânimos muito exaltados entre os dois bancos, com o árbitro a exibir o cartão vermelho direto a Baris Ylmaz e Kerem Demirbay, ambos do Galatasaray, e Mert Yandas, do Fenerbahçe, todos nos bancos de suplentes, que também hoje foram punidos com suspensões.

O castigo de José Mourinho foi anunciado um dia antes da receção ao Trabzonspor, da 30.ª jornada da Liga turca, competição na qual a formação do treinador português segue na segunda posição, com 65 pontos, atrás do Galatasaray, que soma 71, mas tem mais um jogo disputado.