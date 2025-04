Thomas Müller despede-se do Bayern Munique ao fim de 25 anos

O futebolista internacional alemão Thomas Müller, símbolo do Bayern Munique, informou este sábado que deixará o clube bávaro no final da época, após uma ligação de 25 anos.

"É óbvio para mim que hoje não é um dia como os outros. Os meus 25 anos como jogador do FC Bayern Munique vão chegar ao fim no verão. Tem sido um caminho incrível, moldado por experiências únicas, grandes encontros e vitórias inesquecíveis", referiu o avançado, em comunicado conjunto com o clube.

Müller ganhou praticamente tudo ao serviço da formação de Munique, com um palmarés que inclui dois títulos no Mundial de clubes, duas Ligas dos Campeões, duas Supertaças Europeias, 12 campeonatos, seis Taças da Alemanha e oito Supertaças.

O jogador, de 35 anos e que está vinculado ao Bayern Munique desde os escalões de formação, fez toda a carreira no clube, realizando os primeiros jogos na equipa principal na época de 2007/08.

"Sinto uma imensa gratidão e alegria por ter feito esta carreira no meu querido clube. A ligação especial com o clube e com os nossos fantásticos adeptos permanecerá para sempre. O que quero na despedida é claro: títulos que possamos celebrar juntos e momentos para lembrar por muito tempo".

O avançado, que não adiantou o que fará a seguir e se continuará a carreira em outro clube, tem ainda no currículo a não menos importante conquista do Mundial2010, numa edição em que foi o melhor marcador, com cinco golos apontados.

Do lado Bayern Munique, o presidente Herbert Hanier sublinhou que Thomas Müller é a definição de um conto de fadas na carreira, tendo crescido na Baviera e com o Bayern Munique, e que não existe nenhum jogador com tantos títulos na Bundesliga.

"Ninguém ganhou mais títulos na Bundesliga e os 33 troféus no total falam por si. Está entre as mais notáveis personalidades da história do Bayern", comentou o dirigente.