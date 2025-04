Internacional brasileiro internado

O brasileiro Luiz Gustavo está internado devido a um tromboembolismo pulmonar. A informação é confirmada pelo São Paulo, nas redes sociais.

O médio, de 37 anos, foi internado depois de se queixar de dores no tórax quando chegou ao centro de treinos e vai ficar no hospital durante alguns dias.

Luiz Gustavo é internacional brasileiro e jogou em clubes como Hoffenheim, Bayern de Munique e Wolfsburgo, na Alemanha, mas também nos franceses do Marselha, nos turcos do Fenerbahçe e nos sauditas do Al Nassr.