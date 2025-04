Ex-jogador colombiano Jorge Bolaño morre durante festa aos 47 anos

O antigo futebolista e treinador colombiano Jorge Bolaño, que disputou o Mundial 1998 em França, morreu no domingo de ataque cardíaco aos 47 anos na cidade de Cúcuta, confirmou esta segunda-feira a Federação Colombiana de Futebol (FCF).

Jorge Bolaño, ídolo do Junior de Barranquilla e recordado em Itália pelas épocas em que jogou por Parma, Sampdoria, Lecce e Modena, morreu durante uma festa em Cúcuta, segundo o jornal "El Tiempo", de Bogotá.

A FCF refere em comunicado que a morte de Jorge Bolaño “deixa um vazio no coração de quem o conheceu e admirava” e afirma que “o seu legado como futebolista e treinador ficará na memória do desporto colombiano”.

Durante a sua carreira, Bolaño, nascido em 28 de abril de 1977 na cidade de Santa Marta, jogou como médio e é recordado pela passagem pelo Junior, clube pelo qual jogou entre 1993 e 1999.

Na equipa de Barranquilla, o antigo futebolista, filho do antigo jogador também já falecido Óscar Bolaño, realizou 161 jogos nos quais marcou 10 golos e conquistou o campeonato colombiano em 1993 e 1995, época de ouro daquele clube.

O seu bom desempenho no Junior abriu as portas à seleção colombiana, pela qual se estreou num particular em 1995 e participou no Mundial 1998, em França. Em 1999, Bolaño foi contratado pelo Parma, equipa com a qual conquistou a Taça de Itália em 2002.