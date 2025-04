Treinador é a primeira "vítima" da descida de divisão do Southampton

O treinador croata Ivan Juric deixou o comando técnico do Southampton, anunciou o clube inglês, esta segunda-feira, um dia depois da despromoção ao Championship, ainda com sete jornadas por disputar.

Vai ser substituído interinamente por Simon Rusk, que era seu adjunto, numa equipa técnica que integra ainda o médio Adam Lallana, antigo jogador de Liverpool e Brighton, que integra o plantel dos "saints".

Com apenas dez pontos em 31 jogos, o Southampton, que conta com o médio português Mateus Fernandes, confirmou a despromoção ao segundo escalão, ao perder na visita ao Tottenham (3-1), no domingo, depois da subida na última época através dos play-offs.

É a descida mais rápida de sempre na Premier League. O Southampton procura, agora, evitar o estatuto de pior equipa da história da liga, pertencente ao Derby County, que só somou 11 pontos em 2007/08.

Ivan Juric, de 49 anos, tinha chegado ao clube em dezembro de 2024, com contrato de ano e meio, para suceder a Russell Martin, igualmente despedido por maus resultados, mas não conseguiu evitar a descida.

O antigo internacional croata tinha feito, até chegar ao Southampton, todo o percurso como treinador em Itália, por Mantova, Crotone, Génova, Verona, Torino e Roma, de que fora despedido em novembro.