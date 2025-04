Atenção, Benfica e Porto. Árbitros vão utilizar "bodycams" no Mundial de Clubes

A FIFA confirmou, esta terça-feira, que os árbitros que estarão no Campeonato do Mundo de Clubes, no próximo verão, vão utilizar "bodycams".

Segundo Pierluigi Collina, ex-árbitro e atual presidente do comité de arbitragem da FIFA, a utilização de câmaras no peito dos árbitros será um teste para dar "uma nova experiência" aos espectadores.

"Pelas imagens de uma outra perspetiva e o ângulo nunca antes visto, é uma boa oportunidade para dar uma nova experiência a quem vai assistir aos jogos", disse.

No entanto, o antigo árbitro conceituado considea que terá também um objetivo "educativo": "Será utilizado para ensinar árbitros. Ter a possibilidade de ver o que o árbitro vê durante o jogo, avaliar como tomou uma decisão, como estava a ver, e por aí em diante."

A possibilidade já tinha sido criada quando o International Board [IFAB], que cria as regras da modalidade, permitiu que a tecnologia fosse testada.

FC Porto e Benfica são os clubes portugueses na competição. Os dragões estão no grupo A com Palmeiras, Inter Miami e Al-Ahly, enquanto que as águias estão no grupo C e defrontarão o Bayern de Munique, Boca Juniors e Auckland City.