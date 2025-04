Inter vence em Munique e adianta-se na luta pelas meias-finais da Champions

O Inter de Milão foi até Munique bater o Bayern, por 2-1, num jogo com fim de loucos, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O treinador Vincent Kompany lançou Raphaël Guerreiro no onze inicial - João Palhinha ficou no banco -, com o internacional português a ser a opção para substituir o ausente Jamal Musiala, que contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda e estará indisponível entre seis a oito semanas.

Foi preciso esperar pelo minuto 26 para que as bancadas da Allianz Arena de Munique se agitassem, mas o remate do inglês Harry Kane, após grande trabalho de Sané, esbarrou no ferro.

Seriam, no entanto, os campeões italianos em título e líderes da Serie A a adiantarem-se no marcador através do inevitável Lautaro Martínez: o francês Thuram atrasou a bola para o seu companheiro e o internacional argentino fez, de trivela, um grande golo, aos 38 minutos.

Na segunda parte, o líder do campeonato alemão esteve perto de empate aos 65 minutos, mas o remate em força de Raphaël Guerreiro passou por cima da baliza.

O golo dos bávaros acabaria por ser marcado por Thomas Müller, o ‘símbolo’ do Bayern, que esta semana anunciou que está de saída do seu clube de sempre, depois de os bávaros não mostrarem interesse em renovar o seu contrato.

Aos 85 minutos, o internacional alemão, entrado aos 74, exibiu toda a sua classe, estando no sítio certo para, ao segundo poste, fazer o golo do empate.

No entanto, três minutos depois, o Inter aproveitou um desequilíbrio defensivo do Bayern, que apostava tudo na tentativa de marcar um segundo golo, para chegar rapidamente à área contrária e fazer o 2-1, através do também suplente Frattesi.

Os italianos acabaram assim com a invencibilidade caseira dos bávaros, que não perdiam há 22 encontros em casa na Europa. Os jogos da segunda mão dos duelos de hoje estão agendados para 16 de abril.