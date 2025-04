Barcelona goleia Dortmund com bis do "ex" e tem pé e meio nas "meias"

O Barcelona tem praticamente selado o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, depois de golear o Borussia de Dortmund, por 4-0, em casa, na primeira mão dos quartos de final, esta quarta-feira.

O marcador ativou-se pela primeira vez aos 25 minutos. Na sequência de um livre indireto, Íñigo Martínez desviou de cabeça para o meio e Pau Cubarsí esticou a perna para encostar para o segundo poste. Aí surgiu o ex-Vitória de Guimarães e Sporting Raphinha, a confirmar o golo.

O Barcelona dilatou a vantagem logo após o intervalo, com a "lei do ex" a funcionar. Ao minuto 48, Lamine Yamal cruzou da direita para o segundo poste, onde Raphinha devolveu de cabeça para direita, para Robert Lewandowski aparecer, sem oposição, a marcar à antiga equipa.

O ponta de lança polaco voltaria a impor a "lei do ex" aos 66 minutos. Transição rápida do Barça, Fermín López avançou pela direita e cruzou rasteiro, atrasado, para a entrada de Lewandowski, que não perdoou.

Aos 77 minutos, foi a vez do elemento do trio da frente que ainda não festejara. Lewandowski intercetou um atraso e deu a Raphinha, que solicitou a corrida de Yamal. Na cara de um desamparado Gregor Kobel, o extremo, de 17 anos, só precisou de um toque para fazer o 4-0.

Foi a machadada final num Dortmund que rematou muitas vezes (13, contra 18 do Barcelona), ainda que quase sempre sem pontaria (apenas três disparos enquadrados com a baliza, para dez dos catalães).

O Barcelona fica, então, com missão facilitada para a visita ao Signal Iduna Park, que está marcada a próxima terça-feira, às 20h00.