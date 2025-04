PSG dá a volta ao Aston Villa com erro e redenção de Nuno Mendes

O Paris Saint-Germain adiantou-se na eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, ao vencer, com reviravolta, na receção ao Aston Villa, por 3-1, com Nuno Mendes em destaque.

O lateral internacional português começou por perder uma bola, em ação defensiva, que daria origem a um contra-ataque e ao golo de Morgan Rogers, aos 35 minutos. Nas bancadas, o Príncipe William festejava.

Contudo, quatro minutos depois, Mendes cedeu a bola a Désiré Doué, que fletiu da esquerda para o meio e desferiu um pontapé em arco que resultou no golo do empate. Era o primeiro de três golaços franceses.

A reviravolta francesa surgiu aos 49 minutos. Na sequência de uma bonita transição do PSG, Khvicha Kvaratskhelia tirou dois adversários da frente, pela direita, antes de disparar para mais um grande golo.

A equipa francesa dominava a toda a linha, no entanto, faltava o terceiro golo, para dar maior tranquilidade para a visita a Birmingham, na segunda mão. E esse golo surgiu já nos descontos, de pés portugueses.

Lançado por Ousmane Dembélé, Nuno Mendes completou a redenção com um drible sobre Ezri Konza, que ficou deitado no relvado, antes de rematar sobre um desamparado Emiliano Martínez, para o 3-1 final.

O PSG, que iniciou a partida com os internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, e ainda fez entrar Gonçalo Ramos perto do fim, ganha vantagem na eliminatória. A segunda mão dos "quartos" está marcada para a próxima terça-feira, 15 de abril, às 20h00, no Villa Park.