A realeza foi à bola sofrer com o Aston Villa, dar um bigode a comentadores e amar um português

Com Rio Ferdinand e Ally McCoist, da TNT Sports, ao lado, William aguardava ansiosamente pelo jogo entre parisienses e o seu Aston Villa. O príncipe já foi visto várias vezes no estádio a apoiar o clube do coração. Ele até nasceu um mês antes da final da Taça dos Campeões Europeus de1982, quando o Aston Villa bateu o Bayern Munique, com um golo de Peter Withe.

Mas os tempos são outros, não é?, e de repente meio mundo anda a dizer que o príncipe William sabe umas coisas de futebol e que até, pasmem-se, é mais capaz do que muitos comentadores. O momento improvável e de magia deu-se nos corredores do Parque dos Príncipes, pois claro, a casa do PSG, a realeza do século XXI em França.

A realeza normalmente gasta o verbo para falar do povo, para o povo, das conquistas passadas, do que falta fazer como sociedade, da diplomacia, da guerra, das causas humanitárias, dos escândalos familiares, dos cavalos, dos filhos. Enfim, coisas de reis e príncipes.

“Todos vimos os jogos com o Liverpool, a intensidade do PSG. Foram incríveis na primeira mão. Pressionam muito à frente”, avaliou o futuro rei, lembrando o carrasco dos reds na Europa. “Temos de gerir essa pressão. Podemos bater a pressão? Imagino bolas longas. Será uma noite desafiante, se acertarmos no plano de jogo eles vão ter uma noite difícil…”

Rio Ferdinand, como um bom plebeu, ouviu aquelas palavras maravilhado, simulou a concorrência para a classe e admitiu que ia usar aquelas ideias quando estivesse no ar, para brilhar para os telespectadores. A bola voltou à realeza…

Sem Mbappé e as super estrelas de outrora a equipa está mais junta e harmoniosa, disse por outras palavras William. “Têm o Vitinha no meio-campo, que me tem impressionado muito. Esteve no Wolves há dois ou três anos e mal jogava, isso mostra que um par de anos de desenvolvimento é importantíssimo e que ter uma oportunidade com o treinador certo podes ir a qualquer lado.” Vá, exercitemos a capacidade do perdão e do desconto: Vítor Machado Ferreira, que esta temporada já foi muitíssimo elogiado por Thierry Henry, jogou no Molineux Stadium em 2020/21. Não falhou por muito, se calhar os tempos da família real são diferentes. Nunca saberemos.

Vitinha, com aqueles pêlos na cara a fazer lembrar um bom e servil mosqueteiro, a aquecer a alma do príncipe. Quanta poesia. William estava muitíssimo esperançoso, mas, e embora os ingleses terem começado a vencer, os rapazes de Paris fizeram o que era suposto fazerem e, com três golaços, ganharam por 3-1. Ally McCoist adivinhou o resultado antes do jogo, corando de vergonha por esmagar a fé importada do Palácio de Buckingham.

Voltando às análises cheias de propriedade deste homem que podia fazer umas coroas na televisão, segue-se um olhar sobre Unai Emery, o homem obcecado que tem transformado este Aston Villa, apenas a dois e seis pontos do quarto e terceiro classificados da Premier League. “Temos muita sorte por ter um treinador assim. Como pessoa é um cavalheiro absoluto, um tipo adorável, olha pelos jogadores como queremos que eles sejam tratados.”

E continuou: “É um taticista. Quando falei com ele tentei sacar informações, mas é muito cauteloso no que diz e no que faz”.