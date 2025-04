“Conduta inadequada”. Mapi León castigada com dois jogos de suspensão

A jogadora do Barcelona Mapi León foi castigada com dois jogos de suspensão por “conduta inadequada” para com a jogadora Daniela Caracas, do Espanhol.

A jogadora do Barça defendeu-se, na altura, das acusações do Espanhol, num comunicado publicado no site oficial do Barcelona."Em nenhum momento violei, nem tive a intenção de violar, a intimidade da minha colega de profissão Daniela Caracas. Nas imagens, vê-se que é um lance do jogo em que ela choca intencionalmente comigo e eu toco-lhe na perna, dizendo-lhe, como reação ao encontrão: 'O que é que se passa contigo?' ["Qué te passa" em espanhol]. Não há qualquer toque na zona íntima e muito menos intenção disso, insisto, é um simples lance do jogo que não merece a difusão nem a importância que está a adquirir", pode ler-se na declaração escrita, em que a central reitera que "em nenhum caso [lhe] passaria pela cabeça tocar as partes íntimas de nenhuma" colega: "Vai contra os meus princípios e nunca o farei".

Já o Espanhol escreveu na altura: "Esperamos que este tipo de situações sejam tratadas com a seriedade que merecem. Além disso, colocámos à disposição da nossa jogadora os serviços jurídicos do clube, caso deseja empreender ações legais. Também (...) queremos expressar a nossa rejeição de qualquer forma de violência, seja física ou verbal, no mundo do futebol."