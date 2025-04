Atlético de Madrid apanha susto, mas vence e mantém viva esperança do título

O Atlético de Madrid manteve as distâncias no pódio da Liga espanhola de futebol, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Valladolid (4-2), na conclusão da 31.ª jornada, cimentando a perseguição ao FC Barcelona e ao Real Madrid.

O senegalês Mamadou Sylla adiantou os ‘blanquivioletas’, de grande penalidade, aos 21 minutos, mas os argentinos Julián Alvarez, igualmente na transformação de um castigo máximo, aos 25, e Giuliano Simeone, aos 27, rubricaram a reviravolta na primeira etapa.

Javier Sánchez ainda igualou para o Valladolid no reatamento, aos 56 minutos, antes de Alvarez, com novo penálti convertido, aos 71, e o norueguês Alexander Sorloth, aos 79, garantirem a segunda vitória seguida e o terceiro jogo invicto dos ‘colchoneros’ na prova.

O Atlético de Madrid é terceiro classificado, com 63 pontos, a sete do líder FC Barcelona, vitorioso na visita de sábado ao Leganés (0-1), 19.º e penúltimo, e a três do campeão europeu e espanhol Real Madrid, segundo, que derrotou fora o Alavés (0-1), no domingo.

Com o guarda-redes português André Ferreira a tempo inteiro, o Valladolid perdeu pela quinta jornada seguida e sofreu a 11.ª derrota nos derradeiros 12 jogos, partindo para as sete rondas finais na 20.ª e última posição, com 16 pontos, a 14 da zona de manutenção.