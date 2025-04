Çelikkaya: "Amorim terá tempo para demonstrar o seu potencial, espero que vença a Liga Europa"

Felipe Çelikkaya espera Ruben Amorim consiga vencer a Liga Europa no Manchester United esta época.

Os dois treinadores trabalharam em conjunto durante quatro anos no Sporting, um enquanto treinador da equipa B dos leões, e o outro na equipa principal. Os dois deixaram o clube e hoje, separados pelo Atlântico, uma vez que Çelikkaya é treinador-adjunto do Chicago Fire, da MLS, deixa um desejo claro.

"Numa liga tão intensa, já com a carruagem em andamento, é natural que tenha alguns problemas. Terá tempo para demonstrar o seu potencial, no próximo ano terá uma palavra a dizer. Espero que vença a Liga Europa, também precisa de uma pontinha de sorte", disse, a Bola Branca.

Çelikkaya, de 40 anos, voltou a emigrar, depois de ter sido adjunto no Shakhtar Donetsk em 2019/20 e ter orientado os sub-19 do Ah-Ahli em 2012/13. A oportunidade surgiu e o técnico não quis deixar passar.

"Pensava que poderia estar aqui, não tão cedo, mas não quis deixar passar a oportunidade para continuar a evoluir noutro continente. É o terceiro continente em que trabalho, é tentar tirar o máximo partido. Vem aí o Mundial de clubes e o de seleções, quero experienciar isso neste país", assume.

Os próximos dois verões serão entusiasmantes nos Estados Unidos para quem gosta de futebol. Este verão, FC Porto e Benfica são dois clubes que estarão no Mundial de clubes, que será sucedido pelo de seleções no próximo ano.

"Pela capacidade desportiva que tem, o país está altamente preparado para receber todas as equipas, seleções e turistas. Estão habituados a estes eventos, será um belíssimo espetáculo. Todos querem muito ficar em Chicago, vai ser um verão fantástico, este e o próximo", prevê.

O Chicago Fire está em 8.º lugar da MLS, um campeonato que está ainda numa fase inicial com apenas oito jornadas disputadas. A impressão é muito positiva até ao momento: "Os orçamentos são muito semelhantes, as equipas equilibram-se em termos qualitativos. Entramos em cada jogo não sabendo o resultado, acho que a liga vai continuar a crescer, tem muito potencial de crescimento."

Na última madrugada, a equipa de Çelikkaya conseguiu travar o Inter Miami de Lionel Messi, num jogo que terminou empatado sem golos. Messi foi titular e capitão de equipa.

"O barulho mediático em volta de Messi continua a ser grande, assim como é em relação a Ronaldo na Arábia Saudita. O Messi continua a ser decisivo, faz a diferença na equipa. Já não é um jogador que faz um grande número de ações. Faz menos, mas as que faz são com grande qualidade e eficácia. É o Messi, a qualquer momento pode desequilibrar o jogo", assume.

A Messi pode juntar-se Di María no próximo verão. O argentino está em fim de contrato com o Benfica e pode reencontrar-se com o compatriota. O técnico português reconhece as probabilidades, mas espera que não aconteça.

"É possível que possa acontecer, até pela amizade com o Messi. Seria uma grande aquisição pela qualidade dele, mas espero que não venha para não desajustar as equipas", diz, em tom de brincadeira.

Çelikkaya não sabe o que o futuro lhe reserva, continua a acompanhar a I Liga, competição cuja "sensibilidade" lhe diz que "a ansiedade vai começar a aumentar, principalmente nas duas equipas que estão mais próximas de serem campeãs".

"Vai ser muito renhido até final. Como tenho amigo nos dois lados, não consigo escolher um", diz. Çelikkaya opassou ainda pelo Benfica numa fase inicial da carreira como treinador dos sub-15 entre 2010 e 2012.

Voltar a Portugal será sempre um cenário em cima da mesa, apesar das boas experiências vividas até ao momento nos Estados Unidos: "Não fecho as portas a Portugal, nem a nenhum país do mundo. Sei que poderei voltar, pode ser a curto ou médio prazo, claro que não depende só de mim, mas todos gostamos de treinar em Portugal. Está no meu horizonte, claro."